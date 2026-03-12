POL-WND: Vermisster 70-Jähriger - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Sankt Wendel (ots) - Seit dem 09.03.2026, 08:00 Uhr, wird ein 70-Jähriger aus Oberthal vermisst. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion St. Wendel (Tel.: 06851 / 8980) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt ...

mehr