Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vermisster 70-Jähriger - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Oberthal/Güdesweiler (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung zum vermissten 70-Jährigen aus Oberthal kann zurückgenommen werden. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird um Löschung des veröffentlichen Lichtbildes sowie der personenbezogenen Daten gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

