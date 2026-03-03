PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz in der Eisenbahnstraße, St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 02.03.2026, in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:10 Uhr parkt der rote Mazda der Geschädigten auf dem Aldi-Parkplatz in der Eisenbahnstraße in St. Wendel. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte wies die Beifahrerseite eine frische Unfallbeschädigung auf. Die Beifahrertür war eingedellt und zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise telefonisch unter 06851/898-0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND-ServD
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

