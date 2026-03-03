Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz in der Eisenbahnstraße, St. Wendel
St. Wendel (ots)
Am Montag, 02.03.2026, in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:10 Uhr parkt der rote Mazda der Geschädigten auf dem Aldi-Parkplatz in der Eisenbahnstraße in St. Wendel. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte wies die Beifahrerseite eine frische Unfallbeschädigung auf. Die Beifahrertür war eingedellt und zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise telefonisch unter 06851/898-0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de
