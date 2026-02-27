PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Einbrüche in Firmengebäuden in St. Wendel-Bliesen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in zwei Firmenobjekte in St. Wendel-Bliesen ein. In der St. Wendeler Straße in Bliesen hebelten bislang unbekannten Täter die Haupteingangstür einer Heizungsbaufirma auf und begaben sich in die Innenräume. Dort öffneten sie gewaltsam sämtliche Büroschränke und durchsuchten diese. Im Anschluss verließen sie vermutlich ohne Diebesgut die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Unweit vom Tatort kam es in derselben Nacht in der Kirchstraße zu einem weiteren Einbruch in das Bürogebäude einer Versicherungsagentur. Dort hebelten die Täter ein bodentiefes Fenster auf und brachen in den Innenräumen mehrere Büroschränke auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde dort ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Hinweise bitte an die PI St. Wendel, 06851/8980

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 15:52

    POL-WND: Ladung bei Bremsmanöver beschädigt - PKW flüchtet nach Wendevorgang

    St. Wendel (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr musste der Fahrer eines Ford Transit im Einmündungsbereich der L 133/L 134 bei St. Wendel-Bliesen auf Grund eines auf der Fahrbahn wendeten Pkw ein starkes Bremsmanöver durchführen. Hierbei gingen teilweise Glas- und Fensterelemente im Fahrzeug zu Bruch. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelgrauen ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL-WND: Diebstahl Haltevorrichtung Gehhilfen

    St. Wendel (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 18.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr ein Zubehörteil, welches an einem Elektromobil angebracht war. Das Elektromobil war vor dem Eingang des Penny-Marktes im Brühlzentrum in Oberthal abgestellt, während sich der Eigentümer beim Einkauf befand. Hinweise an die PI St. Wendel, 06851/8980 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Oberthal

    St. Wendel (ots) - Am Dienstag, 17.02.2026, 08:30 Uhr bis 11:10 Uhr, wurde im Brühlzentrum in Oberthal auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes ein dort gegenüber dem Eingang parkender grauer Ford B-Max im linken Bereich der Heckstoßstange von einem anderen Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die PI St. Wendel, 06851/8980 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren