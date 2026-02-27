Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Einbrüche in Firmengebäuden in St. Wendel-Bliesen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in zwei Firmenobjekte in St. Wendel-Bliesen ein. In der St. Wendeler Straße in Bliesen hebelten bislang unbekannten Täter die Haupteingangstür einer Heizungsbaufirma auf und begaben sich in die Innenräume. Dort öffneten sie gewaltsam sämtliche Büroschränke und durchsuchten diese. Im Anschluss verließen sie vermutlich ohne Diebesgut die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Unweit vom Tatort kam es in derselben Nacht in der Kirchstraße zu einem weiteren Einbruch in das Bürogebäude einer Versicherungsagentur. Dort hebelten die Täter ein bodentiefes Fenster auf und brachen in den Innenräumen mehrere Büroschränke auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde dort ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Hinweise bitte an die PI St. Wendel, 06851/8980

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell