POL-WND: Vermisster 70-jähriger Branko R. aus Oberthal

Seit dem 09.03.2026, 08:00 Uhr, wird der 70-jährige Branko R. aus Oberthal vermisst. Letztmalig wurde er an seiner Wohnanschrift in Oberthal Güdesweiler gesehen. Er verließ die Örtlichkeit mit seinem Pkw der Marke MG HS (weißer SUV) mit WND Kreiskennzeichen in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt seines Verschwinden trug er eine blaue Jeans und ein blaues T-Shirt. Weiteres ist zu der Bekleidung nicht bekannt. Herr R. ist ca. 182cm groß, wiegt 100kg und hat eine sportliche Figur. Er hat graue kurze Haare und einen grauen Bart. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizeiinspektion St. Wendel (Tel.: 06851 / 8980) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

