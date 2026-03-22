POL-WND: Trunkenheit im Verkehr

St. Wendel (ots) - Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 10:58 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße 20 in St. Wendel zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall beim Einparkvorgang. Demnach will eine Zeugin einen Kontakt eines PKW beim Einfahren in eine Parklücke beobachtet haben. Bei der Nachschau am unfallverursachenden Fahrzeug konnte tatsächlich ein minimaler, frischer Unfallschaden festgestellt werden. Das Problem war ...

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