Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Trunkenheit im Verkehr
St. Wendel (ots)
Am Freitag, den 20.03.2026 gegen 16:00 Uhr kam es in St. Wendel zu einer Trunkenheitsfahrt, wonach eine 34-Jährige, aus St. Wendel stammende Frau ihr 2 Jahre altes Kind im alkoholisierten Zustand mit ihrem Auto von der Kindertagesstätte abholte. Die Frau hatte über 2 Promille in ihrer Atemluft. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme wurde entnommen.
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