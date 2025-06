Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Unbekannte überfällt Verkaufsmarkt/Flucht ohne Beute

Lampertheim (ots)

Am Montag (16.06.) kam es zu einem versuchten Raubüberfall in der Industriestraße. Eine bislang unbekannte Kriminelle bedrohte gegen 13.45 Uhr die Angestellte eines dortigen Verkaufsmarktes und forderte die Herausgabe von Geld. Die Unbekannte drohte hierzu mit einer Waffe, bei der es sich vermutlich um eine Spielzeugpistole gehandelt haben dürfte sowie einem Küchenmesser. Die Angestellte gab kein Geld heraus und die Täterin flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Sie soll zwischen 40 und 50 Jahre alt, schlank und blond sein. Die Unbekannte war mit schwarzem T-Shirt, Jeanshose und Basecap bekleidet.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen nun auch, ob die Unbekannte für eine ähnlich gelagerte Tat am Mittwoch (11.06.) auf einen Massagesalon in der Neuen Schulstraße (wir haben berichtet) in Betracht kommt. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 06252/7060.

