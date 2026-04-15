Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0255--Polizei fahndet mit Fotos nach Verdächtiger--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 10.8.23 bis 15.9.23

Nach mehreren betrügerischen Kontoeröffnungen fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit Fotos nach einer bislang noch unbekannten Verdächtigen.

Die junge Frau eröffnete von August bis September 2023 mit entwendeten oder verfälschten Personalausweisen unter falscher Identität mindestens sieben Bankkonten.

Bei der Eröffnung der Konten wurden Bilder von der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit Fotos nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

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