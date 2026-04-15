Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0259 --Polizei Bremen begleitet Nordderby--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 18.04.2026, 15:30 Uhr

Am Samstag findet um 15:30 Uhr das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV statt. Das Nordderby wird aufgrund von Erfahrungen aus vergangenen Begegnungen als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Die Polizei Bremen erhält aus diesem Grund Unterstützung von Einsatzkräften nach derzeitigem Stand aus Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Niedersachsen und der Bundespolizei. Der Weg am Weserufer ist an diesem Nachmittag etwa ab der Sankt-Jürgen-Straße bis zum Stadion für Heimfans gesperrt. Dazu werden in diesem Bereich Absperrgitter aufgebaut. Die Polizei ist vor Ort und begleitet dies kommunikativ. Heimfans sollten für die Anreise mehr Zeit einplanen und werden gebeten, diese Bereiche zu meiden.

Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt. Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich sind möglich. Aufgrund der Vielzahl anreisender Gästefans kann es rund um den Bahnhof und auf dem Weg ins Weserstadion zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei Bremen empfiehlt daher den Zuschauern, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen. Grundsätzlich wird empfohlen auf den Park & Ride Service zurückzugreifen. Des Weiteren kommt es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Autofahrer werden daher dringend gebeten, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu belassen.

Die Polizei Bremen setzt auf ihr bewährtes Deeskalationskonzept und appelliert an die Anhänger beider Vereine, friedlich zu bleiben und sich von Gewalttätern zu distanzieren. Die Polizei Bremen wird konsequent gegen Gewalttäter vorgehen und wünscht allen Fans ein spannendes Spiel.

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