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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0261 --Schiffsunfall an der Stromkaje--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremerhaven, Stromkaje
Zeit: 	14.04.2026, 16:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag beschädigte der Schiffsführer eines Tankschiffes gleich zwei Frachtschiffe und verursachte dadurch hohe Sachschäden. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:20 Uhr wollte der 50 Jahre alte Schiffsführer des 90 Meter langen Tankschiffes bei vermutlich starker Strömung längsseitig ein 200 Meter langes Frachtschiff betanken. Das Manöver missglückte jedoch und das Tankschiff beschädigte in der Folge auch ein dahinterliegendes Frachtschiff. An den beteiligten Schiffen entstanden hohe Sachschäden, jedoch kam es zu keinem Zeitpunkt zum Austritt von Betriebsflüssigkeiten oder einer Gefährdung der Umwelt.

Die Wasserschutzpolizei hat den Unfall aufgenommen und für das verursachende Schiff ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Gegen den Schiffsführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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