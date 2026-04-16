Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264--Frau im Gesicht schwer verletzt - Zeugenaufruf der Polizei--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 12.3.26, 7.30 Uhr

Nachdem eine 34 Jahre alte Frau im Stadtteil Gröpelingen von ihrem 39-jährigen Ex-Partner angegriffen und dabei mit einem Messer schwer verletzt wurde (siehe hierzu auch unsere Pressemeldung Nr. 0177), sucht die Polizei gezielt nach weiteren Zeugen.

Mutige Passanten griffen ein und verhinderten offenbar weitere Tathandlungen. Die Frau konnte anschließend gemeinsam mit ihren drei Kindern in ein vorbeikommendes Fahrzeug flüchten. Sie erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen weiteren Zeugen und fragen insbesondere: Wer hat die Tat beobachtet und eilte zur Hilfe, als die Frau in das Auto stieg? Auch werden die Helfer gesucht, die den Täter zu Boden brachten und an die Einsatzkräfte übergab.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten die gesuchten Zeugen, sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden, ebenso wer über Video- oder Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Vorfall verfügt.

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