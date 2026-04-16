Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0263--Zeugenaufruf nach Goldkettenraub--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Tessiner Straße Zeit: 15.04.2026, 16:30 Uhr

Ein 63 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag in Osterholz von zwei bisher noch unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr begab sich der 63-Jährige zu Fuß von der Haltestelle am Schweizer Eck zu seiner Wohnung in der Tessiner Straße. Im Treppenhaus angekommen, standen auf einmal zwei junge Männer hinter ihm. Nachdem ihm einer der beiden eine Frage stellte, sprühte ihm der zweite Mann plötzlich Pfefferspray ins Gesicht. In der Folge wurde dem 63-Jährigen vom ersten Mann die Goldkette vom Hals gerissen. Der Mann versuchte noch, die aus dem Treppenhaus auf die Straße flüchtenden Täter zu verfolgen, stürzte jedoch und verletzte sich dabei an der Hand. Die beiden Männer flohen schließlich in unterschiedliche Richtungen. Der erste Täter wurde beschrieben als 18 bis 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von sportlich-schlanker Statur. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen sportlichen Jacke und einer hellen Jeanshose. Außerdem trug er ein schwarzes Basecap und eine Sonnenbrille. Der zweite Täter wurde ebenfalls als 18 bis 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von sportlich-schlanker Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einer dunklen sportlichen Jacke, hellen Schuhen und einer schwarzen Jogginghose der Marke Lacoste. Außerdem trug er ein dunkelblaues Basecap. Beide Männer haben wahrscheinlich arabisch gesprochen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem Ankauf von hochwertigen Schmuckstücken aus dubioser Quelle. Wer gestohlene Ware erwirbt, macht sich strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell