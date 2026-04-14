Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260414-1-pdnms Zeugen nach Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 13.04.2026 kam es gegen 08.40 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße Höhe Nr. 5 zu einem Raub, der vermutlich maximal ca. 25 Jahre alte Täter ( er könnte auch jünger sein ) flüchtete im Anschluss auf eine Fahrrad in Richtung Kreisverkehr - Ecke Bismarckstraße. Eine 46 jährige Rendsburgerin war fußläufig auf dem rechten Gehweg in der Nobiskrüger Allee in Richtung Edeka unterwegs, dabei trug sie ihre Schwarze Handtasche in der linken Hand. Plötzlich kam ein Fahrradfahrer ihr auf der falschen Seite entgegen und riss ihr die Handtasche aus der Hand. Durch das Entreißen wurde die Frau leicht an der linken Hand verletzt, der Täter flüchtete mit der Handtasche der Frau, in der Tasche befanden sich diverse Papiere sowie ein kleinerer Bargeldbetrag. Der Täter hatte kurze blonde Haare, er trug eine hellblaue Steppjacke und fuhr auf einem schwarzen Herrenrad. Der unbekannte Täter flüchtete danach weiter auf seinem Fahrrad in Richtung Kreisverkehr, dort soll ihn noch eine Zeugin vergeblich versucht haben aufzuhalten. Der Täter flüchtete anschließend weiter auf seinem Fahrrad in Richtung Kieler Straße. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Insbesondere wird die Zeugin gesucht, die a Kreisverkehr versucht hatte, den flüchtenden Täter zu stoppen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

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