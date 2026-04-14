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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260414-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der L 49 Höhe Brügge gesucht

Brügge ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 13.04.2026 kam in in den frühen Morgenstunden vor 09.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 49 in Höhe Brügge, vermutlich hatte dort am frühen Morgen ein LKW die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte das Fahrzeug die Bankette auf ca. 50 Metzern und verbog ein Teilstück einer Leitplanke. Beim Rückkehren auf die Fahrbahn wurde diese stark verschmutzt. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bordesholm unter der Rufnummer 04322- 96100. Gruß Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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