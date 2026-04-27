Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Rollerdiebstahl im Arvenweg (24./26.04.2026)

Trossingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagnacht haben Unbekannte einen Roller der Marke Kwang Yang mit dem Versicherungskennzeichen "869BLX" von einem Grundstück im Arvenweg entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Dieb(e) oder den Verbleib des braunen Rollers nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell