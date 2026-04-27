Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Salem, B31n, Bodenseekreis, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Beinaheunfälle - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (26.04.2026)

Salem, B31n (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht Zeugen zu einem betrunkenen Autofahrer, der im Bereich zwischen Frickingen und dem Autobahnkreuz Hegau am Sonntagmorgen mehrere Beinaheunfälle verursacht hat. Gegen 9 Uhr teilten Zeugen auf Höhe Frickingen ein auffällig Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug, das in Richtung Salem/B31n unterwegs sei, mit. Dabei habe der Fahrer des blauen Ford Focus mit RA-Kennzeichen bereits mehrere Beinaheunfälle verursacht und andere Verkehrsteilnehmer nach Überholmanövern geschnitten. Einen bislang unbekannten Autofahrer habe dieser zudem fast von der Straße abgedrängt.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung stellten Beamte der Verkehrspolizei den Wagen schließlich am Autobahnkreuz Hegau fest. Bei der anschließenden Kontrolle des 22-jährigen Fahrers stand dieser augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille, was für den jungen Mann eine Blutentnahme nach sich zog.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von dem blauen Ford Focus im Bereich Frickingen, Salem, B31n, AK Hegau gefährdet worden sind und den Autofahrer der von dem jungen Mann beinahe abgedrängt worden ist, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell