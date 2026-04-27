Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B491, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B491 - 38-Jähriger berauscht und betrunken unterwegs (24.04.2026)

Emmmingen-Liptingen, B491 (ots)

Ein berauschter und betrunkener Autofahrer hat am Freitagmittag auf der Bundesstraße 491 zwischen Talmühle und Emmingen einen Unfall verursacht. Der 38-Jährige fuhr mit einem Skoda vom Hühnerhof kommend in Richtung Emmingen. In einer scharfen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 32-Jährigen zusammenstieß. Infolge des Aufpralls wurde dieser nach links in den Straßengraben abgewiesen wo der stark beschädigte Wagen schließlich liegenblieb. Der Skoda schleuderte gegen die Leitplanke und landete schlussendlich ebenfalls erheblich beschädigt im Graben.

Die beiden Fahrer erlitten infolge des Unfalls leichte Verletzungen, benötigten nach Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens jedoch keine weitere ärztliche Behandlung.

Ein bei dem 38-Jährigen im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, eine Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv. Der Mann musste deshalb in einem Krankenhaus mehrere Blutproben abgeben. Einen Führerschein führte er nicht mit, ob er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis war, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Während der polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle und der Bergung der total beschädigten Autos war die Straße für etwa drei Stunden komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein und kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Fahrbahn.

Die Höhe des entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf insgesamt rund 50.000 Euro.

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