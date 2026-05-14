Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle aus Fahrzeugen im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Wie die Polizeiinspektion Wittlich bereits am 13.05.2026 berichtete, ereigneten sich bereits zwei Diebstähle aus Fahrzeugen im Wittlicher Stadtgebiet.

Im Zeitraum 11.05.2026, 16:15 Uhr bis 12.05.2026, 05:45 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Kolberger Straße in Wittlich abgestellten Transporter auf und entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge von der Ladefläche. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Im Zeitraum 11.05.2026, 18:00 Uhr bis 12.05.2026, 06:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.

Nun wurde am 13.05.2026 eine weitere Tat gemeldet.

Im Zeitraum 10.05.2026, 20:00 Uhr bis 12.05.2026, 04:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Straße "Auf dem Häselberg" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen auf und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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