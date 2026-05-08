Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Personenbeschreibung: Diebe gesucht

Menden (ots)

Zwei Unbekannte haben gestern Abend einen Mendener (51) bestohlen. Er war um 22.18 Uhr im Bereich des Kiosks an der Walram-, Ecke Bahnhofstraße unterwegs, als ihm die beiden Täter die Geldbörse aus der Hand nahmen. Die Täter flüchteten, entnahmen dabei das Geld und warfen das Portemonnaie weg. Sie blieben trotz Fahndung der Polizei verschwunden. Das Opfer beschrieb die Diebe wie folgt: Männlich, 18-28 Jahre, ca. 180 cm groß, schwarze Haare, dunkler Hautton, 1x weiße Jacke / schwarze Hose, 1x schwarze Jacke / weiße Hose. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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