Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autos demoliert
Halver (ots)
An der Schillerstraße wurden Mittwochabend sieben Fahrzeuge demoliert, nachdem in der Nacht zuvor bereits mehrere beschädigte Fahrzeuge gemeldet wurden. Die Scheibenwischer der Fahrzeuge sind in der Nacht offenbar abgerissen worden. Nun ermittelt die Polizei in der Angelegenheit und bittet Zeugen unter 0235391990 um Hilfe. (lubo)
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