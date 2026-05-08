POL-MK: Autos demoliert

Menden (ots) - Die Polizei hat heute Morgen an zwei Stellen im Stadtgebiet die Geschwindigkeit des Verkehrs gemessen. Von 7.10 bis 8.35 Uhr stand ein Radarwagen an der Von-Lilien-Straße. 84 Fahrzeuge wurden gemessen, 17 waren zu schnell. Bis auf einen lagen alle Verstöße im Verwarngeldbereich. Spitzenreiter war ein Fahrer mit MK-Kennzeichen, der mit 49 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs "geblitzt" wurde. Anschließend, zwischen 9.10 und 10 Uhr, stand der Radarwagen an ...

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