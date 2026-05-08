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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lendringsen

Menden (ots)

Unbekannte sind gestern zwischen 11-21 Uhr in eine Wohnung an der Lendringser Hauptstraße eingebrochen. Sie durchwühlten diverse Schränke, machten jedoch offenbar keine Beute. Nun ermittelt die Kripo und nimmt Hinweise unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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