Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Lendringsen
Menden (ots)
Unbekannte sind gestern zwischen 11-21 Uhr in eine Wohnung an der Lendringser Hauptstraße eingebrochen. Sie durchwühlten diverse Schränke, machten jedoch offenbar keine Beute. Nun ermittelt die Kripo und nimmt Hinweise unter 0237390990 entgegen. (lubo)
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