POL-MK: Einbruch in Lendringsen

Plettenberg (ots) - Polizeibeamte haben heute Mittag in Leinschede eine Cannabis-Plantage stillgelegt. Zeugen informierten die Polizei gegen 10 Uhr, weil es an einer Lagerhalle nach Cannabis roch. Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude und fanden eine illegal betriebene Plantage. Weil eine Gefahr für die Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, kam ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Die Polizei hat die ...

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