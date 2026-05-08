Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fallrohr gestohlen
Altena (ots)
An der Rahmedestraße entwendeten Unbekannte ein Fallrohr. Sie demontierten es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 0235291990 entgegen. (lubo)
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