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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Radarmessungen in Menden

Menden (ots)

Die Polizei hat heute Morgen an zwei Stellen im Stadtgebiet die Geschwindigkeit des Verkehrs gemessen. Von 7.10 bis 8.35 Uhr stand ein Radarwagen an der Von-Lilien-Straße. 84 Fahrzeuge wurden gemessen, 17 waren zu schnell. Bis auf einen lagen alle Verstöße im Verwarngeldbereich. Spitzenreiter war ein Fahrer mit MK-Kennzeichen, der mit 49 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs "geblitzt" wurde. Anschließend, zwischen 9.10 und 10 Uhr, stand der Radarwagen an der Mühlenbergstraße, wo ebenfalls 30 km/h Höchstgeschwindigkeit erlaubt sind. Von den 24 gemessenen Fahrzeugen waren fünf zu schnell. Die Verstöße lagen alle im Verwarngeldbereich. Der Schnellste wurde mit 44 km//h gemessen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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