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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw gestohlen

Hemer (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde am Stemmessiepener Weg ein schwarzer Toyota RAV4 gestohlen. Die Halterin hatte den Wagen am Dienstag gegen 19 Uhr auf dem Privatgrundstück abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass er weg war. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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