POL-MK: Pkw gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte knackten in der vergangenen Nacht um 2.30 Uhr einen Seat und stahlen Bargeld. Anwohner des Straßburger Weges wurden durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Dann bemerkten sie das offenstehende Auto. Offenbar hatte es jemand kurz zuvor geöffnet und Geld aus der Mittelkonsole entwendet. Nun sucht die Polizei unter 0235190990 Zeugen und warnt. Immer wieder kommt es zu Pkw-Aufbrüchen. Das ...

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