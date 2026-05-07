Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw gestohlen
Hemer (ots)
In der Nacht zum Mittwoch wurde am Stemmessiepener Weg ein schwarzer Toyota RAV4 gestohlen. Die Halterin hatte den Wagen am Dienstag gegen 19 Uhr auf dem Privatgrundstück abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass er weg war. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)
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