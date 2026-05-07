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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebstahl - Versuchter Diebstahl aus Garage

Iserlohn (ots)

Ein 18-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in einem Discounter an der Friedrichstraße versucht, Zigarettenblättchen zu stehlen. Eine Verkäuferin hatte ihn beobachtet und sprach ihn auf die eingesteckte Ware an. Darauf stieß er sie zur Seite. Die Frau konnte ihn jedoch aufhalten und die Polizei rufen. Die ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls.

Unbekannte haben versucht, an der Stennerstraße ein Garagentor aufzuhebeln. Die Polizei dokumentierte die Aufbruchspuren. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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