Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus, Betrug und Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte knackten in der vergangenen Nacht um 2.30 Uhr einen Seat und stahlen Bargeld. Anwohner des Straßburger Weges wurden durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Dann bemerkten sie das offenstehende Auto. Offenbar hatte es jemand kurz zuvor geöffnet und Geld aus der Mittelkonsole entwendet. Nun sucht die Polizei unter 0235190990 Zeugen und warnt. Immer wieder kommt es zu Pkw-Aufbrüchen. Das vermeintlich sichere Auto sollte nicht der Verwahrungsort für Wertsachen sein. Insbesondere offensichtlich sichtbare Wertsachen bieten Tätern Anreize.

An der Mozartstraße fehlen sieben Heckscheibenwischer. Gestern Abend hat gegen 20.30 Uhr ein Mann an der Straße umhergebrüllt und gegen Mülltonnen getreten. Anwohner riefen die Polizei. Womöglich hat er auch die Scheibenwischer von den Fahrzeugen abgerissen. Bei Eintreffen der Polizei war er nicht mehr vor Ort. Zeugen beschreiben ihn als 35-40 Jahre alt und normal bis schlank gebaut. Er habe blaue Jeans und eine rote Jacke getragen. Zudem trage er eine Halbglatze mit dunkelblonden bis braunen Haaren. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid entgegen.

Ein 66-jähriger Lüdenscheider überwies Betrügern mehrere tausend Euro. Seine angebliche Bank meldete sich telefonisch und warnte vor verdächtigen Kontobewegungen. Um sein Erspartes zu sichern, müsse er es schnell umbuchen. Dies tat er und überwies es auf das Konto der dubiosen Anrufer. Sein richtiges Konto war nie in echter Gefahr. Die Kripo ermittelt in der Angelegenheit und warnt vor den betrügerischen Anrufen. Wie eine 46-Jährige zeigte, geht das Ganze auch per Brief. Sie witterte jedoch den Betrug und brachte den Vorfall zur Anzeige. Hier wollte eine vermeintliche Anwaltskanzlei Geld wegen eines angeblichen Telefonvertrages einfordern. Bei fraglichen Geldforderungen gilt: Ruhe bewahren, durchatmen, Polizei rufen. (lubo)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde aus einem an der Volmestraße parkenden Pkw eine Tasche mit Personalpapieren gestohlen. Die Fahrerin erstattete Anzeige bei der Polizei. An der Lösenbacher Landstraße machten sich Unbekannte an der Hecktür eines Mercedes Sprinter zu schaffen. Bemerkt wurden die Hebelspuren am Mittwochabend; die Tat könnte jedoch einige Tage zurückliegen. (cris)

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