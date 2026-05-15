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POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Schweißtal

POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Schweißtal
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Nimsreuland (ots)

Am 15.05.2026 kam es an der Einmündung der K 128 zur L 5 Höhe Nimsreuland - Schweißtal zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete die Vorfahrt eines in Richtung Schönecken fahrenden Fahrzeugs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei niemand verletzt wurde. Im Einsatz waren neben der Polizei Prüm auch die Straßenmeisterei Kyllburg.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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