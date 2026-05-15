POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Wittlich (ots) - Am 14.05.2026 gegen 19:53 Uhr führte eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ihren Personenkraftwagen im Bereich des Talwegs in Wittlich. Im Zuge einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit einem Alkoholwert von deutlich mehr als 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde ...

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