PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes

Olzheim (ots)

In den letzten Tagen wurde im Bereich Olzheim - Knaufspesch ein Weidezaungerät gestohlen. Das Gerät stand ungefähr auf halber Strecke zwischen Olzheim und Knaufspesch. Zeugen, welche an einem Feldweg nahe der K 169 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei Prüm mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 07:09

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 14.05.2026 gegen 19:53 Uhr führte eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ihren Personenkraftwagen im Bereich des Talwegs in Wittlich. Im Zuge einer durchgeführten polizeilichen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin mit einem Alkoholwert von deutlich mehr als 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 03:19

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht

    Kinheim (ots) - Am 14.05.2026 kam es gegen 23:00 Uhr auf der B53 zwischen Kröv und Kinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt und waren nicht mehr ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 15:39

    POL-PDWIL: Unbekannte beschädigen Eingangstür eines Getränkemarktes in Prüm

    Prüm (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, dem 09.05.2026, und Montag, dem 11.05.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Getränkemarktes in der Prümtalstraße in Prüm. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür des Marktes und verursachten hierdurch Sachschaden. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren