POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes
Olzheim (ots)
In den letzten Tagen wurde im Bereich Olzheim - Knaufspesch ein Weidezaungerät gestohlen. Das Gerät stand ungefähr auf halber Strecke zwischen Olzheim und Knaufspesch. Zeugen, welche an einem Feldweg nahe der K 169 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei Prüm mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
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