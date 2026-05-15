Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht zwischen Kelberg und Mosbruch

Kelberg (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 09:18 Uhr kam es auf der L 101 zwischen Kelberg und Mosbruch im dortigen Serpentinenbereich zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW befuhr die L 101 von Mosbruch kommend in Fahrtrichtung Kelberg. Im Kurvenbereich kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der PKW fuhr im Anschluss an den Verkehrsunfall davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Es handelt sich vermutlich um einen blau-grauen BMW 1er-Reihe mit niederländischen oder luxemburgischen Kennzeichen. Der PKW dürfte auf der Fahrer- und der Beifahrerseite erheblich beschädigt worden sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem gesuchten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun (06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.

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