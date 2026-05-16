Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am 14.05.2026 zwischen 10:20 Uhr und 11:40 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem Personenkraftwagen den Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich.

Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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