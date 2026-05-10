Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: betrunken Fahrrad gefahren
Nordhausen (ots)
In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Nordhausen in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen eine 28-jährige Radfahrerin. Dabei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der Dame wahrgenommen werden. Der Vortest verlief mit 1,74 Promille recht deutlich. Die Blutprobe wurde im naheliegenden Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
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