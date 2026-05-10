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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: betrunken Fahrrad gefahren

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Nordhausen in der Dr.-Robert-Koch-Straße in Nordhausen eine 28-jährige Radfahrerin. Dabei konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der Dame wahrgenommen werden. Der Vortest verlief mit 1,74 Promille recht deutlich. Die Blutprobe wurde im naheliegenden Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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