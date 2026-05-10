Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Abermalige Sachbeschädigung am Petersberg
Nordhausen (ots)
Am Abend des 09.05.2026 wurde die Polizei Nordhausen darüber informiert, dass wieder einmal unbekannte am Petersberg für Verwüstung gesorgt hatten. Diesmal hatten die unbekannten Täter im Tatzeitraum vom 08.05.2026, 20:00 Uhr bis zum 09.05.2026, 18:30 Uhr ein Eingangstor zum Petersberg aus der Verankerung gerissen. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960.
Aktenzeichen: ST/0115282/2026
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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