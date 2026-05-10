LPI-NDH: Abermalige Sachbeschädigung am Petersberg

Nordhausen (ots) - Am Abend des 09.05.2026 erhielt die Nordhäuser Polizei einen Einsatz in der Landgrabenstraße in Nordhausen. Hier machte eine junge Frau auf sich aufmerksam, welche Angaben zu einem Diebstahl machte. Demnach hatte ein Kind einen günstigen Moment genutzt und einen Blumenstrauß, welchen sie für ihre Mutter anlässlich des Muttertages gekauft hatte, aus ihrer Einkaufstasche gezogen. Der Junge konnte schließlich durch die Beamten aufgegriffen werden. ...

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