Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Kradfahrer bei Alleinunfall tödlich verletzt

Südlohn (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Südlohn befuhr am Samstagvormittag mit seinem Motorrad die Kreisstraße 53 in der Bauernschaft Eschlohn in Südlohn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Kradfahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Sperrung der Unfallstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen aufgehoben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Leitstelle der Polizei Borken, L. Decker, Telefon 02861-900-4200

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