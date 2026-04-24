POL-BOR: Heek - Unbekannte versuchen Snackautomat aufzubrechen
Heek (ots)
Tatort: Heek, Donaustraße;
Tatzeit: zwischen 18.04.2026, 23.00 Uhr und 19.04.2026, 10.00 Uhr;
Einen Snackautomaten aufbrechen wollten bislang Unbekannte in Heek. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende. In der Nacht zum Sonntag machten sich die Täter an dem Automaten an der Donaustraße zu schaffen. Es blieb bei einem Versuch.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Feststellungen in dem Bereich machen können? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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