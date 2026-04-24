POL-BOR: Gronau - Saatgut gestohlen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Flörbachweg;
Tatzeit: 23.04.2026, zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr;
Mehrere Säcke Saatgut gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Mais-Saat stand am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr am Rand einer Ackerfläche am Flörbachweg. Die Unbekannten entwendeten die Säcke und flüchteten daraufhin. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)
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