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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Saatgut gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Flörbachweg;

Tatzeit: 23.04.2026, zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr;

Mehrere Säcke Saatgut gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Mais-Saat stand am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr am Rand einer Ackerfläche am Flörbachweg. Die Unbekannten entwendeten die Säcke und flüchteten daraufhin. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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