Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ladendieb schlägt zu

Verdächtiger festgenommen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße;

Tatzeit: 23.04.2026, 10.20 Uhr;

Im Polizeigewahrsam endete der Donnerstag für einen Mann in Borken. Seinen Anfang genommen hatte das Geschehen am Morgen in einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße. Dort war der 23-Jährige aufgefallen, als er Lebensmittel entwenden wollte. Ein Mitarbeiter sprach den Mann auf den Diebstahl an. Daraufhin schlug der Täter diesen mehrfach und flüchtete aus der Filiale. Der Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann aus Borken antreffen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam die Person nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Kripo Borken dauern an. (jh)

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