PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein in Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24. April 2026, gegen 00:15 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Bremer ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Ford durch Harpstedt.

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten den Fahrer auf der Delmenhorster Landstraße. Der 51-Jährige händigte im Rahmen der Kontrolle einen Führerschein aus, welchen die Beamten als Totalfälschung erkannten.

Da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, leiteten die Beamten die entsprechenden Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 08:39

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Einbruch

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22. April 2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 23. April 2026, 6:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zur TEDI-Filiale in der Langen Straße in Delmenhorst. Die Täter entwendeten Bargeld und richteten durch das gewaltsame Eindringen einen Gesamtschaden von 5.000 Euro an. Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren