Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein in Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24. April 2026, gegen 00:15 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Bremer ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Ford durch Harpstedt.

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten den Fahrer auf der Delmenhorster Landstraße. Der 51-Jährige händigte im Rahmen der Kontrolle einen Führerschein aus, welchen die Beamten als Totalfälschung erkannten.

Da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, leiteten die Beamten die entsprechenden Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

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