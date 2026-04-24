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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Einbruch

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22. April 2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 23. April 2026, 6:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zur TEDI-Filiale in der Langen Straße in Delmenhorst.

Die Täter entwendeten Bargeld und richteten durch das gewaltsame Eindringen einen Gesamtschaden von 5.000 Euro an.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der 04221/ 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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