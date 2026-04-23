Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildunfall in Hatten +++ Fahrer verletzt sich schwer

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. April 2026, gegen 03:30 Uhr, kam es in Hatten auf der Dingsteder Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Reh.

Ein 22-jähriger Renault-Fahrer aus Delmenhorst befuhr die Dingsteder Straße in Fahrtrichtung Kirchhatten, als es zur frontalen Kollision mit einem Reh kam.

Der Pkw-Fahrer versuchte den Zusammenstoß zu vermeiden, indem er auswich und in der Folge ins Schleudern geriet. Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er schließlich mit seinem Fahrzeug im Graben stecken blieb.

Der Fahrer erlitt Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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