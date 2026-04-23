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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 32 illegal entsorgte Reifen +++ Zeugenaufruf

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 32 illegal entsorgte Reifen +++ Zeugenaufruf
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Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wardenburg sucht Zeugen zu einer illegalen Müllentsorgung.

In der Zeit von Dienstag, 21. April 2026, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 22. April 2026, 07:30 Uhr entsorgten bislang unbekannte Personen 20 Altreifen für Pkw und 12 Reifen für Zweiräder am Fahrbahnrand der Huntloser Straße in Wardenburg.

Die insgesamt 32 illegal entsorgten Reifen wurden zwischen der Fahrbahn und dem Acker abgeladen.

Die Polizei Wardenburg nahm die Ermittlungen zum Umweltdelikt auf und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407 71635-22 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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