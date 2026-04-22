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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen zwischen Pedelec-Fahrerin und E-Scooter-Fahrer +++ Pedelec-Fahrerin erleidet leichte Verletzungen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. April 2026, gegen 14:45 Uhr, kam es in Wildeshausen an der Visbeker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer.

Die 72-jährige Frau aus Visbek fuhr mit ihrem Pedelec vom Westring kommend auf den Geh- und Radweg der Visbeker Straße. Die Pedelec-Fahrerin fuhr entgegengesetzt der vorgesehenen Fahrtrichtung in Richtung Visbek, in welcher Folge es zur Kollision mit einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer kam.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Der entstandene Schaden konnte derzeit nicht beziffert werden.

Beamte der Polizei Wildeshausen stellten fest, dass der E-Scooter des jungen Mannes nicht über eine gültige Versicherung verfügte.

Gegen beide Personen sind entsprechende Verfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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