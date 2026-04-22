Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heckenbrand in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. April 2026, gegen 11:45 Uhr, geriet eine Hecke im Spatzenweg in Dötlingen in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte ein 75-jähriger Grundstückseigentümer Unkraut mithilfe eines sogenannten Unkrautbrenners. Dabei geriet das Gerät zu nah an eine Hecke, wodurch diese in Brand gesetzt wurde.

Der Verursacher bemerkte das Feuer umgehend und setzte selbstständig den Notruf ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Neerstedt rückte mit insgesamt 14 Einsatzkräften aus und konnte den Brand zügig löschen.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

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