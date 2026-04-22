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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Wohnung +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. April 2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 23:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Breslauer Straße in Delmenhorst ein.

Die Täter verschafften sich auf gewaltsame Weise Zutritt zu der Wohnung und durchwühlten in der Folge die Räumlichkeiten.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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