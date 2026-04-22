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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach zweifachem Taschendiebstahl

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21.04.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr, kam es in einem Aldi-Einkaufsmarkt an der Annenheider Straße in Delmenhorst zu einem Taschendiebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten einer 78-jährigen Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Die Tat ereignete sich während des Einkaufs im Geschäft und wurde erst später bemerkt.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Dienstag, aber in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse einer 76-jährigen Frau in dem C&A-Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße.

Für die 76-jährige Frau entstand ein Schaden von 3.500 Euro.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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