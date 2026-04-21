Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Betrunkener Fahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg bei Bakum unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Sonntag, 19. April 2026, gegen 22:15 Uhr, einen VW Kastenwagen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg bei Bakum.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Transporter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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