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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versprühen von Reizgas an Schule in Brake +++ 38 leicht verletzte Schüler und Schülerinnen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. April 2026, gegen 13:05 Uhr, kam es in der Gesamtschule im Philosophenweg in Brake zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Bislang unbekannte Personen versprühten Reizgas innerhalb des Schulgebäudes.

Infolge des Vorfalls wurden nach derzeitigem Stand 38 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt. Alle Betroffenen klagten über Reizungen der Atemwege und Augen und wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Brake (Hafenstraße) und Golzwarden waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst entsandte unter anderem sieben Rettungswagen sowie Notarztfahrzeuge zur Versorgung der Verletzten.

Die Schule wurde vorsorglich vollständig evakuiert. Durch die Feuerwehr wurden Maßnahmen zur Belüftung des Gebäudes eingeleitet, um die reizgasbelastete Luft zu entfernen.

Die Polizei Brake hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise auf die bislang unbekannten tatverdächtige Personen nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401 9350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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