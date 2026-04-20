Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Transporter in Kirchseelte +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19. April 2026, 19:40 Uhr bis Montag, 20. April 2026, 07:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zum Fahrzeuginneren eines geparkten Transporters in der Dorfstraße in Kirchseelte.

Die Täter entwendeten hochwertige Werkzeuge und richteten einen Schaden von rund 3.500 Euro an.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei unter der Telefonnummer 04431 941 - 0 in Verbindung zu setzen.

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