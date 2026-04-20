Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck bei Emstek

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich kam es am Montag, 20. April 2026, gegen 00:30 Uhr, auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Ahlhorner Heide bei Emstek.

Ein 48-jähriger Mann aus Köln fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW in den abgesperrten Baustellenbereich und fuhr durch ein ausgehobenes Betonfeld.

Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt.

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