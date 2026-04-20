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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Führerschein auf der Autobahn 1 gestoppt

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Sonntag, 19. April 2026, gegen 17:15 Uhr einen Chevrolet-Fahrer auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück bei Wildeshausen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und gegen ihn ein Fahrverbot bestand.

In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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