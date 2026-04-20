Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: E-Scooter-Fahrer versucht vor Verkehrskontrolle in Brake zu flüchten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. April 2026, gegen 15:10 Uhr, wollten Beamtinnen der Polizei Brake einen E-Scooter-Fahrer in der Kirchenstraße in Brake kontrollieren.

Der 17-jährige E-Scooter-Fahrer fuhr entlang der Kirchenstraße in Richtung stadtauswärts. Als ihm die Beamtinnen das Signal gaben, anzuhalten, flüchtete der E-Scooter-Fahrer durch einen schmalen Weg in Richtung des Braker Krankenhauses. Eine Beamtin nahm die Verfolgung zeitweise fußläufig auf. Die Flucht erstreckte sich rund um das Braker Krankenhaus bis der E-Scooter-Fahrer dann von den Beamtinnen im Bereich der Grundschule Harrien in der Ladestraße gestellt wurde.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Weiter ergaben sich Hinweise darauf, dass der Scooter aufgrund eines Tunings weit über die zulässige Höchstgeschwindigkeit fahren kann. In der Folge wurde der E-Scooter beschlagnahmt und gegen den 17-jährigen Braker mehrere Verfahren eingeleitet.

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