LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugenaufruf
Treffurt (ots)
Zwischen dem 14.04.2026 und 18.04.2026 stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Puschkinstraße beim Vorbeifahren gegen den abgeparkte Nissan einer 72-Jährigen und verursacht Sachschaden. Nach der Kollision verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0095244/2026) (sus)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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