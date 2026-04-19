LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Wartburgkreis (ots) - Erneut kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Anrufen mit betrügerischer Absicht. So geschehen am 17.04.2026 bei einer 72-jährigen Dame aus dem Bereich Hörselberg-Hainich. Nachdem sich der Computer der 72-Jährigen plötzlich sperrte und ein Bildschirm mit einer angeblichen Viruswarnung öffnete, telefonierte die ältere Dame mit einem deutschsprechenden Mann mit ausländischem Akzent. Der ...

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